Технологии

В работе «Ростелекома» произошел масштабный сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Ростелекома». По состоянию на 22:27 мск на неполадки в работе провайдера пожаловались 5000 человек, за сутки – 5600. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. 

Больше всего обращений – 13% – поступило из Самарской области, еще 7% – из Москвы, 6% – из Московского региона. Из Нижегородской области 3% пользователей пожаловались на сбой в работе «Ростелекома», из Брянской – 2%.

В основном, пользователи направляют жалобы в связи с общим сбоем (74%), 9% – на сбой сайта, 8% – сбой личного кабинета, 6% – сбой мобильного приложения.

3 апреля сайт DownDetector зафиксировал рост жалоб на работу СБП. Среди претензий – проблема с переводами средств и оплатой. За последний час больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской и Новосибирской областей. В тот же день поступило множество жалоб на сбой в работе крупнейших банков.

