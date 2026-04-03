Что известно о сбое в работе банковских приложений

Что известно о сбое в работе банковских приложенийНаблюдались проблемы в функционировании СБП, «Сбера», Т-банка, ВТБ и OZON-банка
Кратковременные замедления обработки операций в Системе быстрых платежей (СБП) было на стороне ряда банков-участников, сообщила в Telegram-канале СБП. Согласно сайту DownDetector, зафиксирован всплеск жалоб на СБП, «Сбер», Т-банк, OZON-банк. «Ведомости» собрали, что на данный момент известно о сбоях в работе банковских сервисов.
По данным СБП, на стороне Национальной системы платежных карт (НСПК) все системы работают штатно. В платежной системе «Мир» уточнили, что сбой произошел на стороне одного из банков. «Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация никак не влияет на сохранность средств», – сообщила система в Telegram.
Сайт DownDetector зафиксировал 333 жалобы пользователей на СБП за час. Среди претензий – проблема с переводами средств и оплатой. За последний час больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской и Новосибирской областей.
На Сбербанк поступило более 10 000 жалоб за сутки. По словам пользователей, не работают терминалы банка, не проходит оплата по карте, а переводы недоступны. Наибольшее число жалоб поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Самарской и Иркутской областей. В 10:56 мск в «Сбере» сообщили, что команда финорганизации работает над устранением неполадок. В 12:07 мск «Сбер» сообщил, что доступ ко всем сервисам полностью восстановлен.
На сбой в работе T-банка жалуются жители Самарской области, Татарстана, Москвы, Московской и Свердловской областей. DownDetector зафиксировал 332 жалобы за час. Пользователи недовольны сбоем мобильного приложения, сервиса и сайта. Они жалуются на проблемы с оплатой в магазинах с переводами. В банке «Ведомостям» сообщили, что все их системы работают штатно. «У некоторых клиентов могут возникать неуспешные операции при использовании карт в эквайринговой или банкоматной сети других банков по несвязанным с работой Т-банка причинам», – уточнили в пресс-службе.
За час также поступило 47 жалоб на работу OZON-банка из Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Московской области, Удмуртской Республики и Тюменской области. По словам пользователей, не работает оплата, есть проблемы с переводами, входом в личный кабинет и снятием наличных.
На работу сервисов ВТБ пожаловались жители Самарской и Белгородской областей, Москвы, Иркутского и Свердловского регионов. Число жалоб достигло 74 в час. Речь о сбое в работе сайта и мобильного приложения, проблемах с переводами, оплатой картой и использованием банкоматов.
В ВТБ «Ведомостям» сообщили, что все их системы работают в штатном режиме.