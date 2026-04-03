Что известно о сбое в работе банковских приложений

На сбой в работе T-банка жалуются жители Самарской области, Татарстана, Москвы, Московской и Свердловской областей. DownDetector зафиксировал 332 жалобы за час. Пользователи недовольны сбоем мобильного приложения, сервиса и сайта. Они жалуются на проблемы с оплатой в магазинах с переводами. В банке «Ведомостям» сообщили, что все их системы работают штатно. «У некоторых клиентов могут возникать неуспешные операции при использовании карт в эквайринговой или банкоматной сети других банков по несвязанным с работой Т-банка причинам», – уточнили в пресс-службе.