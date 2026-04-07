«Ростелеком» подвергся DDoS-атаке

Вечером 6 апреля пользователи пожаловались на сбой в работе «Ростелекома». По состоянию на 22:27 мск на неполадки в работе провайдера пожаловались 5000 человек, за сутки – 5600. Больше всего обращений – 13% – поступило из Самарской области, еще 7% – из Москвы.