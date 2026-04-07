Технологии

«Ростелеком» подвергся DDoS-атаке

Ведомости

Сеть провайдера «Ростелеком» подверглась DDoS-атаке. На данный момент действия киберпреступников нейтрализованы, сообщили ТАСС в компании.

В «Ростелекоме» рассказали, что преступники ввели фильтрацию входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов. 

Вечером 6 апреля пользователи пожаловались на сбой в работе «Ростелекома». По состоянию на 22:27 мск на неполадки в работе провайдера пожаловались 5000 человек, за сутки – 5600. Больше всего обращений – 13% – поступило из Самарской области, еще 7% – из Москвы.

В основном, пользователи направляли жалобы в связи с общим сбоем (74%), 9% – на сбой сайта, 8% – сбой личного кабинета, 6% – сбой мобильного приложения.

