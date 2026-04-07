Двигатели ПД-8 испытали во время полетов «Суперджета» в условиях обледенения
Новые двигатели ПД-8 для ближнемагистральных самолетов прошли испытания в условиях обледенения на площадке Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова и полетов «Суперджета» в Архангельской области, сообщила Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех»).
ОДК готовится к завершению сертификации двигателя.
«Двигатель ПД-8 прошел сертификационные испытания на работу в условиях обледенения на стенде ЦИАМа. Они проводились в течение трех месяцев с имитацией условий реального полета, включая параметры набегающего потока обводненного воздуха», – говорится в сообщении.
На стенде ЦИАМа, объяснили в корпорации, проводили обводнение потока воздуха, который поступал в двигатель. Лед образовывался в том числе в лопатках вентилятора и компрессоре низкого давления. Во время испытаний двигателя в рамках полета самолета «Суперджет» судно поднималось в естественную зону сильного обледенения. За короткое время на этой территории появляется ледяная корка толщиной до 10 мм.
Как отметили представители ОДК, испытания позволили проверить в том числе работу двигателей, их газодинамическую устойчивость, эффективность противообледенительной системы двигателей в реальной обстановке, безопасность эксплуатации двигателя.
В ноябре 2025 г. импортозамещенный «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 также прошел сертификационные испытания в «бассейне». Во время тестов была подтверждена безопасная эксплуатация лайнера на взлетно-посадочной полосе при наличии воды. На аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском для проведения испытаний был сооружен специальный гидротехнический комплекс протяженностью более 70 м и шириной 12 м.