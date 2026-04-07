«Яндекс» внедрил переключение между диалогом с Алисой AI и поисковой выдачей
В поиске «Яндекса» появился диалоговый режим общения с нейросетью Алисой AI. Теперь пользователи могут свободно переключаться между диалогом с ней и результатами поиска.
Для перехода к диалогу с нейросетью нужно нажать на вкладку «Алиса AI» под поисковой строкой. В этом режиме можно задавать вопросы, генерировать контент, отправлять нейросети файлы и картинки. История диалогов сохраняется. От нейросети можно перейти к поиску по картинкам, товарам или видео, кликнув на соответствующую вкладку.
«Яндекс» также обновил быстрые ответы Алисы AI под поисковой строкой. Теперь их генерирует языковая модель Alice AI Search. Она обрабатывает больше запросов, что позволило в 1,5 раза увеличить долю запросов, на которые нейросеть дает быстрый ответ. Улучшенные ответы в 67% случаев превосходят по качеству ответы предыдущей модели.
27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Алису AI одним из примеров успешных российских решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, по трафику этот сервис успешно обошел все доступные в России зарубежные приложения на основе ИИ. Такие решения могут быть востребованы и в странах ЕАЭС.