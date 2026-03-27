Мишустин назвал Алису AI примером успешной российской разработки ИИ-модели
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нейросеть Алиса AI является одним из примеров успешных российских решений в сфере искусственного интеллекта. Об этом он сказал на форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте.
По его словам, отечественные большие языковые модели востребованы, поскольку учитывают локальный контекст, особенности языка и культуры, а также специфику регионов. Это достигается за счет обучения на русскоязычных данных.
«Один из примеров – голосовой помощник «Алиса» и ее генеративная модель. По трафику этот сервис успешно обошел все доступные в России зарубежные приложения на основе искусственного интеллекта», – отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что такие решения могут быть востребованы и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Партнерам предлагается не просто использовать открытые модели, а внедрять адаптированные продукты с учетом национальной специфики и при поддержке российских разработчиков.
Мишустин добавил, что нейросети уже становятся повседневным инструментом для пользователей и должны быть максимально доступными широкому кругу пользователей.
Глава правительства также сообщил, что за последние шесть лет вклад ИТ-сектора в ВВП России увеличился вдвое и достиг 2,7%, а объем продаж российских программных продуктов и услуг превысил 5 трлн руб. По его словам, такой рост обеспечен системной государственной поддержкой и развитием отрасли.
19 ноября президент РФ Владимир Путин отмечал, что технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся ключевыми и стратегическими. По его словам, за обладание собственными фундаментальными языковыми моделями конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства.