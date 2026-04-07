«Яндекс» развивает поиск, оптимизированный для нейросетей

18 февраля «Яндекс» сообщил о повышении эффективности процессов обучения больших языковых моделей (LLM) без снижения качества и масштабов разработок. За счет глубокой оптимизации инфраструктуры годовая экономия достигает 4,8 млрд руб. Ключевым технологическим решением стала библиотека YCCL (Yet Another Collective Communication Library). Она позволила вдвое ускорить обмен данными между графическими процессорами при обучении нейросетей, сократить объем передаваемых данных и перенести управление с графических на центральные процессоры.