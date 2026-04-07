Объем экономики Рунета превысил 30 трлн рублей
В 2025 г. объем экономики российского сегмента интернета составил более 30 трлн руб., из которых 27,9 трлн руб. пришлось на сектор электронной коммерции. Об этом сообщил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что РАЭК проводит анализ четырех секторов экономики Рунета – электронной коммерции, медиа, рекламы и инфраструктуры.
«Собственно, электронная коммерция – это тот блок, который всегда показывал рост. Как правило, этот рост был в 2021–2024 гг. в среднем 33%. Сейчас мы снова видим этот рост, он составил 24% относительно предыдущего года. Но, тем не менее, это львиная доля всей экономики Рунета – это, конечно, электронная коммерция», – пояснил Гуляев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, все результаты исследования экономики российского сегмента интернета представят на XXX Российском интернет-форуме (РИФ 2026), который пройдет в технопарке «Сколково» 27–29 апреля.
В 2024 г. экономика Рунета выросла на 40% и достигла 24,03 трлн руб., оценивали в РАЭК. Основным драйвером роста тоже была электронная коммерция – на нее пришлось более 91% всего объема, или около 22 трлн руб. Это на 39% больше, чем в 2023 г.
В РАЭК прогнозировали рост экономики Рунета в 2025 г. на 30–34%. Сегмент маркетинга и рекламы должен был прибавить 20%, инфраструктура – 40%, электронная коммерция и цифровой контент – по 30%.