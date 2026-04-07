Глава ЦПК: российские космонавты отправятся на Марс в течение 50 лет

Кононенко рассказывал в интервью «Ведомостям», что вопрос радиационной защиты пока не решен, но она перестала быть непреодолимым барьером для полетов на Марс. По его словам, были разработаны такие покрытия, которые гораздо эффективнее старого алюминия. Кроме того, российские специалисты научились правильно выбирать время для старта и планировать маршрут таким образом, чтобы снизить радиационный фон в разы.