Глава ЦПК: российские космонавты отправятся на Марс в течение 50 лет
Российские космонавты отправятся на Марс в течение 50 лет, заявил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина «Роскосмоса», космонавт Олег Кононенко в эфире «Вестей».
По его мнению, развитие технологий может достичь того, что человек доберется до пояса астероидов.
6 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия будет отрабатывать технологии, которые позволят организовать пилотируемые экспедиции на Марс не в ущерб здоровью космонавтов. Он уточнил, что технологии полета до ближайших небесных тел уже освоены.
Кононенко рассказывал в интервью «Ведомостям», что вопрос радиационной защиты пока не решен, но она перестала быть непреодолимым барьером для полетов на Марс. По его словам, были разработаны такие покрытия, которые гораздо эффективнее старого алюминия. Кроме того, российские специалисты научились правильно выбирать время для старта и планировать маршрут таким образом, чтобы снизить радиационный фон в разы.
С 2026 г. в России проходит Неделя космоса с 6 по 12 апреля. Организаторами являются правительство и «Роскосмос» при участии бизнеса и общественных институтов.