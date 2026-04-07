Пользователям Max стала доступна лента рекомендаций каналов
В Max стала доступна лента рекомендаций каналов, где пользователи могут просмотреть описания каналов и подписаться на интересующие, используя кнопку «+», говорится в сообщении компании.
Папка «Каналы» расположена в разделе «Чаты» мессенджера – в правой верхней части экрана. При наличии более 20 подписок в папке отображаются только те каналы, на которые пользователь уже подписан, рассказали в Max.
По состоянию на начало апреля в национальном мессенджере зарегистрировано 4,7 млн приватных и публичных каналов, включая ресурсы СМИ, популярных блогеров и лидеров мнений. Общее число подписок на каналы превысило 245 млн.
Согласно данным аналитического сервиса MaxStat.ru, число промаркированных рекламных сообщений в публичных каналах в Max выросло почти в 15 раз в период с января по март в сравнении с октябрем – декабрем 2025 г. К концу года Max сможет аккумулировать и занять более значительную долю сегмента, предположил представитель NMi Group. При этом он подчеркнул, что результат во многом будет связан с тем, насколько оперативно площадка внедрит прозрачную аналитику и сформирует стабильные механики размещений.