Пользователям Max стала доступна лента рекомендаций каналов

Согласно данным аналитического сервиса MaxStat.ru, число промаркированных рекламных сообщений в публичных каналах в Max выросло почти в 15 раз в период с января по март в сравнении с октябрем – декабрем 2025 г. К концу года Max сможет аккумулировать и занять более значительную долю сегмента, предположил представитель NMi Group. При этом он подчеркнул, что результат во многом будет связан с тем, насколько оперативно площадка внедрит прозрачную аналитику и сформирует стабильные механики размещений.