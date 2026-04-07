Мах может занять до 7% рынка инфлюенс-маркетинга
Число промаркированных рекламных сообщений в публичных каналах в Max выросло почти в 15 раз в период с января по март в сравнении с октябрем – декабрем 2025 г., следует из данных аналитического сервиса MaxStat.ru. Эксперты «Ведомостей» сделали прогноз о росте объема инфлюенс-размещений (рекламы у блогеров) в нацмессенджере к концу 2026 г.
По мнению директора по производству Milestone Максима Мосякова, существует «спокойный» сценарий развития направления, согласно которому к концу года доля размещений в Max составит 2–4% от всего сегмента инфлюенс-маркетинга. Если наступит этап более активного перераспределения бюджетов – показатель превысит 5%, отметил он.
Представитель Ассоциации блогеров и агентств (АБА), в свою очередь, спрогнозировал долю в 5–7%. Он посчитал, что сложно делать «более смелые прогнозы», назвав свою оценку консервативной. По его словам, она тоже говорит о существенном росте за крайне короткие сроки.
К концу года Max сможет аккумулировать и занять более значительную долю сегмента, предположил представитель NMi Group. При этом он подчеркнул, что результат во многом будет связан с тем, насколько оперативно площадка внедрит прозрачную аналитику и сформирует стабильные механики размещений.
12 февраля количество подписчиков крупных публичных каналов в мессенджере Max в среднем выросло на 10,1% к аналогичному показателю 9 февраля. Такая динамика оказалась в два-три раза выше темпа недельного роста (3–5%) крупных каналов, который наблюдался до февраля 2026 г. Активнее всего – на 21,7% до 160 514 человек – увеличилось число подписчиков у канала «Операция Z: Военкоры Русской весны». За ним следует канал «Два майора» с увеличением на 16% до 133 948 подписчиков.