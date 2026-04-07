Мах может занять до 7% рынка инфлюенс-маркетинга

12 февраля количество подписчиков крупных публичных каналов в мессенджере Max в среднем выросло на 10,1% к аналогичному показателю 9 февраля. Такая динамика оказалась в два-три раза выше темпа недельного роста (3–5%) крупных каналов, который наблюдался до февраля 2026 г. Активнее всего – на 21,7% до 160 514 человек – увеличилось число подписчиков у канала «Операция Z: Военкоры Русской весны». За ним следует канал «Два майора» с увеличением на 16% до 133 948 подписчиков.