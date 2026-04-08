«Билайн» и «Яндекс» запускают продажу ТВ-приставок с «Алисой»
«Мы объединяем сильные стороны двух компаний, чтобы предложить клиентам современный и удобный сценарий домашних развлечений. Для нас это развитие целой домашней цифровой среды, в которой связь, контент, голосовое управление и дополнительные сервисы работают в едином пользовательском опыте», – сообщила директор по развитию медиабизнеса «Билайна» Анна Галеева.
Тестовый режим пройдет в Волгограде, Костроме и Орле. Услуга будет доступна для абонентов «Билайна» с пакетными тарифами или услугами интернета и ТВ.
По словам руководителя продукта YaOS Антона Петрушкина, операционная система с «Алисой» является полноценной контентной платформой с интерфейсом по принципу единого окна. В каталоге собраны популярные приложения, доступны фильмы и сериалы, спортивные трансляции, новости, сервисы для развлечений. Встроенный ИИ‑ассистент позволит управлять устройством с помощью голосовых команд: переключать телеканалы, регулировать громкость, получать ответы на вопросы, заказывать такси, управлять устройствами умного дома и др.
Это не первое партнерство компаний. В 2023 г. «Яндекс» и «Билайн» вышли на рынок кикшеринга Казахстана. «Яндекс» приобрел у оператора сим‑карты, которые позволили работать в роуминге и обеспечивать связь для сервиса аренды самокатов.
Как ранее писали «Ведомости», гаджеты «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса» выбирает 80% покупателей, «Марусю» от «В контакте» – 7%, «Салют» от «Сбера» – 5%. За 2024 г. выручка от продаж умных колонок «Яндекса» увеличилась на 26% до 43,5 млрд руб. Средний чек вырос на 15% до 7956 руб.