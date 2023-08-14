«Яндекс» оплатит «Билайну» роуминг для самокатов

«Билайн» – основной мобильный партнер шерингового сервиса компании, с начала года он поставил 50 000 сим-карт для самокатов, рассказал представитель оператора. В 2021–2022 гг. оператор поставил 20 000 сим-карт для самокатов «Яндекса». Совокупный объем сим-карт, которые закуплены «Яндексом» у «Билайна», составил 70 000.