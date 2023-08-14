«Яндекс» оплатит «Билайну» роуминг для самокатов

«Яндекс» оплатит «Билайну» роуминг для самокатовЕжемесячное обслуживание связи всего флота самокатов может стоить компании около 3 млн рублей
Для запуска сервиса кикшеринга в Казахстане «Яндекс» приобрел сим-карты российского оператора «Билайн», работающие в роуминге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Билайна» и подтвердил представитель самого «Яндекса».
«Билайн» – основной мобильный партнер шерингового сервиса компании, с начала года он поставил 50 000 сим-карт для самокатов, рассказал представитель оператора. В 2021–2022 гг. оператор поставил 20 000 сим-карт для самокатов «Яндекса». Совокупный объем сим-карт, которые закуплены «Яндексом» у «Билайна», составил 70 000.
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