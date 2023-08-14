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«Яндекс» оплатит «Билайну» роуминг для самокатов

Ежемесячное обслуживание связи всего флота самокатов может стоить компании около 3 млн рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Для запуска сервиса кикшеринга в Казахстане «Яндекс» приобрел сим-карты российского оператора «Билайн», работающие в роуминге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Билайна» и подтвердил представитель самого «Яндекса».

«Билайн» – основной мобильный партнер шерингового сервиса компании, с начала года он поставил 50 000 сим-карт для самокатов, рассказал представитель оператора. В 2021–2022 гг. оператор поставил 20 000 сим-карт для самокатов «Яндекса». Совокупный объем сим-карт, которые закуплены «Яндексом» у «Билайна», составил 70 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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