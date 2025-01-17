Продажи умных колонок взлетели на четверть

На Wildberries в 2024 г. по сравнению с 2023 г. приобрели на 135% больше умных колонок. На «Авито» продажи гаджетов выросли на 25% год к году. В «Ситилинке» купили на 11% больше колонок, чем годом ранее. Представители маркетплейсов и ритейлеров не привели абсолютных цифр.