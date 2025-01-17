Продажи умных колонок взлетели на четверть

Продажи умных колонок взлетели на четвертьОсновной рост спроса обеспечили регионы
В 2024 г. российские пользователи приобрели на четверть больше умных колонок, чем годом ранее, или более 6 млн шт., подсчитали для «Ведомостей» аналитики IТ-дистрибутора «Марвел-дистрибуция». Сильнее всего росли покупки колонок в регионах – на 30% год к году, следует из статистики оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Тенденцию подтвердили представители маркетплейсов Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет», ритейлера «Ситилинк» и онлайн-площадки «Авито».
На Wildberries в 2024 г. по сравнению с 2023 г. приобрели на 135% больше умных колонок. На «Авито» продажи гаджетов выросли на 25% год к году. В «Ситилинке» купили на 11% больше колонок, чем годом ранее. Представители маркетплейсов и ритейлеров не привели абсолютных цифр.
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