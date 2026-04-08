Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Технологии

Гендиректор Max рассказал, что означает название мессенджера

Ведомости

Название национального мессенджера Мах точно отображает его концепцию – «максимум возможностей», рассказал вице-президент VK, гендиректор Max Фарит Хуснояров в интервью RT.

«На старте было много вариантов. Но достаточно быстро стало понятно, что именно Мах точно отражает суть нашего сервиса», – сказал он.

По словам Хусноярова, приложение предоставляет максимум возможностей для общения с друзьями, близкими, получения востребованных услуг, взаимодействия с бизнесом и госучреждениями.

Логотип мессенджера в виде графического облачка символизирует диалог в цифровом формате. Гендиректор Мах объяснил, что в определенном смысле это рыночный стандарт – у большинства мессенджеров брендинг связан со стилизациями текстовых сообщений.

Mах был запущен 26 марта 2025 г. В октябре 2025 г. мессенджер вошел в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Ежедневная аудитория мессенджера в марте 2026 г. превысила 77 млн человек. За год с момента запуска в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей, включая 5 млн иностранцев.

Аналитический сервис MaxStat.ru сообщал «Ведомостям», что в январе – марте 2026 г. количество промаркированных рекламных публикаций в публичных каналах мессенджера Max увеличилось почти в 15 раз к предыдущему кварталу (октябрь – декабрь 2025 г.) и достигло 91 640 шт. В январе в мессенджере было опубликовано 14 070 таких публикаций, в феврале – 20 829, а в марте – уже 56 741.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте