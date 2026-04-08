Гендиректор Max рассказал, что означает название мессенджера
«На старте было много вариантов. Но достаточно быстро стало понятно, что именно Мах точно отражает суть нашего сервиса», – сказал он.
По словам Хусноярова, приложение предоставляет максимум возможностей для общения с друзьями, близкими, получения востребованных услуг, взаимодействия с бизнесом и госучреждениями.
Логотип мессенджера в виде графического облачка символизирует диалог в цифровом формате. Гендиректор Мах объяснил, что в определенном смысле это рыночный стандарт – у большинства мессенджеров брендинг связан со стилизациями текстовых сообщений.
Mах был запущен 26 марта 2025 г. В октябре 2025 г. мессенджер вошел в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Ежедневная аудитория мессенджера в марте 2026 г. превысила 77 млн человек. За год с момента запуска в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей, включая 5 млн иностранцев.
Аналитический сервис MaxStat.ru сообщал «Ведомостям», что в январе – марте 2026 г. количество промаркированных рекламных публикаций в публичных каналах мессенджера Max увеличилось почти в 15 раз к предыдущему кварталу (октябрь – декабрь 2025 г.) и достигло 91 640 шт. В январе в мессенджере было опубликовано 14 070 таких публикаций, в феврале – 20 829, а в марте – уже 56 741.