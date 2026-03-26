Max за год набрал 107 млн пользователей

Ежедневная аудитория мессенджера Mах в марте 2026 г. превысила 77 млн человек. За год с момента запуска в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей, включая 5 млн иностранцев, сообщила VK. В среднем за сутки пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков.