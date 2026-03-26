Max за год набрал 107 млн пользователей
Ежедневная аудитория мессенджера Mах в марте 2026 г. превысила 77 млн человек. За год с момента запуска в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей, включая 5 млн иностранцев, сообщила VK. В среднем за сутки пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков.
Количество приватных и публичных каналов в MAX достигло 3,6 млн, общее число подписок на них превысило 200 млн. Скачать и зарегистрироваться в мессенджере могут граждане 40 государств, включая страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что создатели MAX должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ.
MAX был запущен 26 марта 2025 г. В октябре 2025 г. мессенджер вошел в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. 10 марта стало известно, что в национальном мессенджере зарегистрировались уже 100 млн пользователей.