Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Блогеры с аудиторией от 10 000 подписчиков смогут верифицировать каналы в Mах

Ведомости

В мессенджере Mах запустили верификацию для блогеров. Авторы каналов с аудиторией от 10 000 подписчиков могут получить специальную отметку А+. Она повышает доверие рекламодателей и позволяет собирать донаты, сообщила «Ведомостям» пресс-служба платформы.

Чтобы получить метку А+, нужно подать заявку на регистрацию канала в реестре РКН через «Госуслуги», затем перейти в чат-бот «Метка А+» по ссылке или через поиск в мессенджере. Далее необходимо выбрать канал, ввести номер заявки из «Госуслуг» и следовать инструкциям. Отметка появится в профиле после подтверждения со стороны Роскомнадзора.

В Mах зарегистрировались уже 100 млн пользователей, ежедневная аудитория достигает 70 млн человек. Пользователи ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков. Также на платформе создано 2,2 млн публичных и приватных каналов и 25,5 млн групповых чатов.

17 марта Mах стал доступен для англоязычных пользователей – в приложении появилась версия интерфейса на английском языке. Пользователи могут создавать групповые чаты, совершать видеозвонки и управлять настройками. Для смены языка на Android нужно обновить приложение и изменить настройки в профиле, на iOS – через системные настройки смартфона.

11 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создатели Mах должны понимать: им предстоит обогнать конкурентов на пространстве СНГ.

В феврале в Mах стала доступна функция создания частных каналов, куда можно попасть только по приглашению автора. Ранее создать канал могли только верифицированные пользователи и организации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её