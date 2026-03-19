Блогеры с аудиторией от 10 000 подписчиков смогут верифицировать каналы в Mах

Чтобы получить метку А+, нужно подать заявку на регистрацию канала в реестре РКН через «Госуслуги», затем перейти в чат-бот «Метка А+» по ссылке или через поиск в мессенджере. Далее необходимо выбрать канал, ввести номер заявки из «Госуслуг» и следовать инструкциям. Отметка появится в профиле после подтверждения со стороны Роскомнадзора.