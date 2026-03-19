Блогеры с аудиторией от 10 000 подписчиков смогут верифицировать каналы в Mах
В мессенджере Mах запустили верификацию для блогеров. Авторы каналов с аудиторией от 10 000 подписчиков могут получить специальную отметку А+. Она повышает доверие рекламодателей и позволяет собирать донаты, сообщила «Ведомостям» пресс-служба платформы.
Чтобы получить метку А+, нужно подать заявку на регистрацию канала в реестре РКН через «Госуслуги», затем перейти в чат-бот «Метка А+» по ссылке или через поиск в мессенджере. Далее необходимо выбрать канал, ввести номер заявки из «Госуслуг» и следовать инструкциям. Отметка появится в профиле после подтверждения со стороны Роскомнадзора.
В Mах зарегистрировались уже 100 млн пользователей, ежедневная аудитория достигает 70 млн человек. Пользователи ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков. Также на платформе создано 2,2 млн публичных и приватных каналов и 25,5 млн групповых чатов.
17 марта Mах стал доступен для англоязычных пользователей – в приложении появилась версия интерфейса на английском языке. Пользователи могут создавать групповые чаты, совершать видеозвонки и управлять настройками. Для смены языка на Android нужно обновить приложение и изменить настройки в профиле, на iOS – через системные настройки смартфона.
11 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создатели Mах должны понимать: им предстоит обогнать конкурентов на пространстве СНГ.
В феврале в Mах стала доступна функция создания частных каналов, куда можно попасть только по приглашению автора. Ранее создать канал могли только верифицированные пользователи и организации.