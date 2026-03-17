Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

Мессенджер Max стал доступен для англоязычных пользователей

Мессенджер Max стал доступен для англоязычных пользователей – в приложении появилась версия интерфейса на английском языке. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель мессенджера.

Теперь пользователи могут создавать групповые чаты, совершать видеозвонки и управлять настройками на английском.

Для перехода на английский язык необходимо обновить приложение и изменить настройки интерфейса. На устройствах Android это можно сделать в профиле мессенджера в разделе «Язык приложения», а пользователям iOS – через системные настройки смартфона.

11 марта пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что создатели Мах должны понимать, что они должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ.

10 марта стало известно, что в национальном мессенджере зарегистрировались уже 100 млн пользователей. Сообщается, что ежедневная аудитория платформы достигла 70 млн человек. Пользователи мессенджера ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте