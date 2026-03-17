Мессенджер Max стал доступен для англоязычных пользователей
Мессенджер Max стал доступен для англоязычных пользователей – в приложении появилась версия интерфейса на английском языке. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель мессенджера.
Теперь пользователи могут создавать групповые чаты, совершать видеозвонки и управлять настройками на английском.
Для перехода на английский язык необходимо обновить приложение и изменить настройки интерфейса. На устройствах Android это можно сделать в профиле мессенджера в разделе «Язык приложения», а пользователям iOS – через системные настройки смартфона.
11 марта пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что создатели Мах должны понимать, что они должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ.
10 марта стало известно, что в национальном мессенджере зарегистрировались уже 100 млн пользователей. Сообщается, что ежедневная аудитория платформы достигла 70 млн человек. Пользователи мессенджера ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков.