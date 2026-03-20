Технологии

Мax дал возможность всем предпринимателям из РФ автоматизировать бизнес

Мax предоставил доступ к инструментам автоматизации для бизнеса всем предпринимателям России. Около 8 млн организаций, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получили возможность подключиться к Платформе для партнеров и интегрировать свои услуги в мессенджер, говорится в сообщении компании.

Подключение к сервису осуществляется через раздел «Для бизнеса» на официальном портале Мax. Участники платформы получают комплексный набор инструментов, который позволяет автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, разгружая службу поддержки. Компании также могут создавать онлайн-витрины и веб-сайты через мини-приложения для прямых продаж.

Дополнительно доступна интегрированная система верификации клиентов посредством Цифрового ID, что позволяет проверять возраст и льготный статус покупателей. Для повышения узнаваемости бренда компании могут создавать собственные каналы для публикации контента. Платформа также предлагает более 30 готовых решений для подключения различных CRM-систем и платформ чат-ботов.

Запуск платформы для партнеров состоялся 23 октября 2025 г. Первоначально доступ был предоставлен российским компаниям, которые соответствовали двум основным требованиям: наличие приложения в Rustore или регистрация на платформе МСП.РФ.

19 марта Mах запустил верификацию для блогеров. Авторы каналов с аудиторией от 10 000 подписчиков могут получить специальную отметку А+.

25 февраля стало известно, что Max упростил создание цифрового ID, сообщает «Ведомостям» представитель пресс-службы приложения. Для этого теперь достаточно обновить приложение и дать согласие на обработку персональных данных через портал госуслуг.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте