«Ростех» создаст двигатель для сверхлегких космических ракет

Как отметил заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов, разработка нового ракетного двигателя выполняется поэтапно. В 2025 г. был выполнен эскизный проект двигателя и начата разработка рабочей конструкторской документации. Камера создается на базе прототипа рулевого агрегата двигателя РД-107А, остальные элементы проектируются с нуля. «Сейчас двигателей и ракет такого класса в России не существует», – пояснил Ремизов.