«Ростех» создаст двигатель для сверхлегких космических ракет
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», разрабатывает новый ракетный двигатель НК-3 тягой 4,5 т для сверхлегких носителей. Об этом сообщили в госкорпорации.
Силовая установка предназначена для ракеты «Воронеж» и будет использоваться на обеих ступенях – 12 двигателей на первой и один на второй.
В корпорации отмечают, что НК-3 будет работать на экологически чистом топливе и получит систему управления вектором тяги, что позволит корректировать траекторию полета. Планируется выпуск нескольких модификаций двигателя, включая варианты с управлением вектором тяги в нескольких плоскостях.
В «Ростехе» рассчитывают, что проект позволит начать эксплуатацию сверхлегких ракет и расширит рынок запусков малых спутников. Полезная нагрузка носителя составит около 250 кг.
Как отметил заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов, разработка нового ракетного двигателя выполняется поэтапно. В 2025 г. был выполнен эскизный проект двигателя и начата разработка рабочей конструкторской документации. Камера создается на базе прототипа рулевого агрегата двигателя РД-107А, остальные элементы проектируются с нуля. «Сейчас двигателей и ракет такого класса в России не существует», – пояснил Ремизов.
Сверхлегкие ракеты предназначены для вывода коммерческих спутников на орбиту с высокой точностью.
