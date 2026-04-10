«Яндекс» создал платформу для устойчивой работы ИИ-агентов при обрывах связи

«Яндекс» разработал платформу Agents Transport System (ATS), которая позволяет ИИ-агентам продолжать выполнение задач даже при обрывах связи или закрытии приложения пользователем. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

Система сохраняет текущее состояние задачи и после восстановления соединения возобновляет работу с последнего шага, а не запускает процесс заново. Это особенно важно для сложных многошаговых задач, выполнение которых может занимать до получаса. Например, агент «Исследовать» в «Алисе AI», который в процессе работы множество раз обращается к моделям, инструментам, внешним сервисам.

ATS обеспечивает взаимодействие между агентами, моделями и инструментами, а также позволяет пользователю видеть промежуточные этапы выполнения задачи в реальном времени. Ответ показывается по мере генерации, без потери промежуточных результатов.

В «Яндексе» пояснили, что аналогичные решения существуют у крупных IT-компаний, включая OpenAI, однако они используются только внутри компаний. ATS позволяет сосредоточиться на разработке самих агентов, не тратя ресурсы на создание отказоустойчивой инфраструктуры. Программисту достаточно написать код, а за стабильность работы агента будет отвечать платформа.

7 апреля также сообщалось, что «Яндекс» снизил себестоимость генеративных ответов в поиске на 4,5 млрд руб. за счет оптимизации инфраструктуры и внедрения семейства языковых моделей Alice AI Search.

