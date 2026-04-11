Главная / Технологии /

Баканов: полет на Марс почти гарантированно вызовет лучевую болезнь

Ведомости

При нынешнем уровне технологий полет на Марс и обратно с высокой вероятностью вызовет у космонавта лучевую болезнь. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сказал в эфире «Первого канала».

По его словам, при прохождении через радиационные пояса и при воздействии тяжелых заряженных частиц организм человека, скорее всего, получит значительную дозу облучения. Это одна из ключевых проблем, которую предстоит решить для дальних космических миссий.

Баканов добавил, что технологии для полетов в дальний космос Россия будет отрабатывать на Луне. В ближайшие годы планируется запуск орбитальной станции для съемки Луны, посадочных аппаратов для изучения поверхности, а также модулей с ядерной энергоустановкой для питания научных приборов.

6 апреля Баканов пообещал, что Россия будет отрабатывать технологии, которые позволят организовать пилотируемые экспедиции на Марс, но не в ущерб здоровью космонавтов. Гендиректор «Роскосмоса» уточнил, что технологии полета до ближайших небесных тел уже освоены. Пилотируемые полеты на Луну уже состоялись, а на Марс направили автоматические аппараты. Баканов сообщил, что общемировой тренд в космонавтике сейчас – мультипланетность и космические державы планируют начать с Луны.

