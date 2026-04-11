Баканов: полет на Марс почти гарантированно вызовет лучевую болезнь

6 апреля Баканов пообещал, что Россия будет отрабатывать технологии, которые позволят организовать пилотируемые экспедиции на Марс, но не в ущерб здоровью космонавтов. Гендиректор «Роскосмоса» уточнил, что технологии полета до ближайших небесных тел уже освоены. Пилотируемые полеты на Луну уже состоялись, а на Марс направили автоматические аппараты. Баканов сообщил, что общемировой тренд в космонавтике сейчас – мультипланетность и космические державы планируют начать с Луны.