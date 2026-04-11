Дуров: Telegram обновил протокол для обхода блокировок

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении протокола мессенджера и рекомендовал пользователям в России установить новую версию приложения, устойчивую к блокировкам, чтобы сохранить возможность общения. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 

Бизнесмен также призвал заранее загрузить несколько сервисов VPN и прокси, одновременно признав, что использование инструментов обхода ограничений при авторизации в российских приложениях может привести к потере доступа к сервисам.

«Цифровое сопротивление позволило сохранить стабильное использование Telegram в России в течение последней недели, несмотря на полный запрет», – подчеркнул Дуров.

4 апреля основатель Telegram сообщал, что мессенджером продолжают ежедневно пользоваться 65 млн россиян.

9 апреля Дуров обвинил власти Евросоюза в попытках усилить слежку в соцсетях и установить контроль над Telegram, прикрывая свои действия лояльными неправительственные организации (НПО) и СМИ. Решение инициировано AI Forensics, которая финансируется Джорджем Соросом и работает на Еврокомиссию, уточнил он. Такие издания, как El País, Der Spiegel, Wired, AFP, Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France и Le Figaro, усиливают нарратив ЕС и публикуют критические материалы о мессенджере, заключил миллиардер.

