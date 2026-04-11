9 апреля Дуров обвинил власти Евросоюза в попытках усилить слежку в соцсетях и установить контроль над Telegram, прикрывая свои действия лояльными неправительственные организации (НПО) и СМИ. Решение инициировано AI Forensics, которая финансируется Джорджем Соросом и работает на Еврокомиссию, уточнил он. Такие издания, как El País, Der Spiegel, Wired, AFP, Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France и Le Figaro, усиливают нарратив ЕС и публикуют критические материалы о мессенджере, заключил миллиардер.