«Роскосмос» запустил на «Госуслугах» прием заявлений в отряд космонавтов

11 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Быкановым поздравил космонавтов и специалистов отрасли с наступающим Днем космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина. Он обратил внимание, что космическая отрасль в стране «чувствует себя уверенно», несмотря на то, что в этой сфере накопилось «достаточно проблем». Прошлый год оказался «позитивным», было осуществлено 17 пусков и запущено 97 аппаратов.