«Роскосмос» запустил на «Госуслугах» прием заявлений в отряд космонавтов
«Роскосмос» в День космонавтики запустил на портале «Госуслуги» сервис по приему электронных заявлений от кандидатов в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня.
Среди требований к кандидатам госкорпорация указала наличие гражданства России, возраст до 35 лет, вес в диапазоне 50-90 кг, рост от 150 до 190 см, наличие высшего образования (магистратура или специалитет) в учреждении из утвержденного списка и стаж работы по специальности от трех лет.
Кроме того, необходимо отсутствие судимости, владение одним из иностранных языков (английским, итальянским, испанским, немецким, французским), высокий уровень физической, психологической выносливости и др.
После подачи заявления на «Госуслугах» необходимо пройти медосмотр и дождаться приглашения на очный этап в Центре подготовки космонавтов. В случае успешного прохождения отбора кандидат сможет заключить трудовой договор с ЦПК.
11 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Быкановым поздравил космонавтов и специалистов отрасли с наступающим Днем космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина. Он обратил внимание, что космическая отрасль в стране «чувствует себя уверенно», несмотря на то, что в этой сфере накопилось «достаточно проблем». Прошлый год оказался «позитивным», было осуществлено 17 пусков и запущено 97 аппаратов.