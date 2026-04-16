Технологии

«Яндекс» научил «Алису AI» помогать школьникам в подготовке к экзаменам

«Яндекс» расширил возможности «Алисы AI» в браузере и мобильном приложении и добавил функцию разбора школьных заданий. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«С "Алисой AI" можно разобраться в задаче или теме, вспомнить правила, проверить свои знания. Нейросеть показывает формулы и теоремы, а при необходимости – разные варианты выполнения одной и той же задачи», – говорится в пресс-релизе.

Функционал ориентирован как на школьников, так и на родителей, помогая повторять теорию и проверять знания. В браузере доступ к нему реализован через режим сплитвью с кнопкой «Спросить Алису AI», где можно выбрать разбор задания или сформулировать запрос вручную. В мобильном приложении функция активируется через специальную кнопку, которая появляется на образовательных сайтах. После этого система делает снимок страницы, формирует запрос и предлагает отправить его в чат.

Разработчики также предусмотрели возможность генерации дополнительных заданий для закрепления материала и углубленного понимания тем.

По данным исследования института общественного мнения «Анкетолог», большинство школьников (73%) применяют нейросети для поиска информации. Каждый второй просит искусственный интеллект (ИИ) объяснить сложную тему простыми словами (58%) или пошагово разобрать решение задачи (58%). Алиса AI относится к самым популярным нейросетям у школьников – 68%. Используются также ChatGPT (69%) и DeepSeek (52%).

