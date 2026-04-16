Технологии

Telegram начал работать без VPN у части пользователей в России

Ведомости

Telegram начал работать без VPN у части пользователей на территории России. Сообщения о возобновлении работы мессенджера стали появляться на сайте Сбой.рф. Telegram, в частности, заработал у пользователей «Ростелекома» и «Билайна», убедился корреспондент «Ведомостей».

14 апреля Bloomberg со ссылкой на источник писал, что российские власти могут замедлить ужесточение интернет-ограничений. Источники Forbes также утверждали, что власти рассматривают возможность смягчения давления, в том числе за счет ослабления ограничений в отношении Telegram.

11 апреля основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении протокола мессенджера и рекомендовал пользователям в России установить новую версию приложения, устойчивую к блокировкам, чтобы сохранить возможность общения. 

