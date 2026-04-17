За I квартал пользователи Max отправили более 90 млрд сообщений
За I квартал 2026 г. пользователи Мах отправили более 90 млрд сообщений, что в 10 раз больше, чем совокупно за три квартала 2025 г., рассказали «Ведомостям» в компании.
За этот период пользователи позвонили более 3 млрд раз, а за три квартала 2025 г. – 2,2 млрд раз.
Всего с момента запуска приложения отправлено более 100 млрд сообщений и совершено 5,2 млрд звонков. На начало апреля в Мах зарегистрировались 110 млн человек. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 млн пользователей.
16 апреля стало известно, что в Мах зарегистрировались уже 7 млн иностранных пользователей. Наиболее активно регистрируются жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. С начала года из-за рубежа было отправлено более 1 млрд сообщений и совершено 220 млн звонков.