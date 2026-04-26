NASA назвало запуск «Союза-2.1а» идеальным

Запуск «Союза-2.1а» с «Прогрессом МС-34» к МКС прошел идеально, сообщили в NASA в соцсети X. Представители NASA смотрели прямую трансляцию, организованную российскими коллегами из «Роскосмоса».

В агентстве назвали запуск безупречным и отметили, что ступени ракеты отработали отлично.

Грузовой корабль «Прогресс МС-34» доставит на Международную космическую станцию 2518 кг различных грузов. В их числе – топливо для дозаправки станции, питьевая вода, кислород для поддержания внутренней атмосферы, санитарно-гигиенические средства, а также 483 кг продовольствия для космонавтов: свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания. В грузовом отсеке также находится новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС» № 8. Кроме того, на орбиту отправятся оборудование и расходные материалы для пяти научных экспериментов.

