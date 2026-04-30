OpenAI опередила график по наращиванию вычислительных мощностей для ИИ
Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, заключила контракты на предоставление 10 гигаватт вычислительной мощности для искусственного интеллекта (ИИ). Таким образом, она на несколько лет опередила график, достигнув ключевого этапа в обеспечении мощностей ИИ в США, пишет Bloomberg.
Изначально OpenAI планировала заключить эти контракты к 2029 г.
В январе 2025 г. компания Stargate была представлена как проект за $500 млрд, в котором участвуют OpenAI, Oracle Corp. и SoftBank Group Corp. В последнее время этот проект превратился в универсальный бренд для всех центров обработки данных OpenAI, обращает внимание агентство.
В марте The Wall Street Journal (WSJ) писала, что OpenAI поддержала стартап Isara из Сан-Франциско, разрабатывающий «армию ботов». Isara работает над созданием программного обеспечения для агентов ИИ, которые смогут работать вместе. Предполагается, что технология будет «прогнозировать изменения в геополитике и мировой экономике».