OpenAI поддержал ИИ-стартап по созданию «армии ботов»

Isara основана двумя 23-летними исследователями в области искусственного интеллекта Эдди Чжаном и Генри Гаштовтом. Для разработки они привлекли исследователей из компаний Google, OpenAI и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Стартапу уже удалось привлечь $94 млн от таких инвесторов, как Майкл Овиц и Стэнли Друкенмиллер. По словам представителей Isara, компания OpenAI оценила стартап в $650 млн.