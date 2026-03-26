Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Технологии

OpenAI поддержал ИИ-стартап по созданию «армии ботов»

Ведомости

Американская ИИ-компания OpenAI поддержала стартап Isara из Сан-Франциско, разрабатывающий «армию ботов», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Isara работает над созданием программного обеспечения для агентов искусственного интеллекта, которые смогут работать вместе. Технология, как ожидается, будет «прогнозировать изменения в геополитике и мировой экономике».

ИИ-стартап уже показал раннюю версию своего программного обеспечения на конференции от Allen and Co. в Аризоне, показав работу примерно 2000 различных агентов ИИ для прогнозирования цены на золото.

Isara основана двумя 23-летними исследователями в области искусственного интеллекта Эдди Чжаном и Генри Гаштовтом. Для разработки они привлекли исследователей из компаний Google, OpenAI и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Стартапу уже удалось привлечь $94 млн от таких инвесторов, как Майкл Овиц и Стэнли Друкенмиллер. По словам представителей Isara, компания OpenAI оценила стартап в $650 млн.

24 марта OpenAI объявила о закрытии Sora, приложения для создания роликов с использованием искусственного интеллекта. Приложение позволяло пользователям создавать и публиковать видеоролики, сгенерированные с помощью ИИ на основе контента, защищенного авторским правом. Закрытие произошло на фоне бума проекта после его запуска осенью 2025 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её