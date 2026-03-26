OpenAI поддержал ИИ-стартап по созданию «армии ботов»
Американская ИИ-компания OpenAI поддержала стартап Isara из Сан-Франциско, разрабатывающий «армию ботов», пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Isara работает над созданием программного обеспечения для агентов искусственного интеллекта, которые смогут работать вместе. Технология, как ожидается, будет «прогнозировать изменения в геополитике и мировой экономике».
ИИ-стартап уже показал раннюю версию своего программного обеспечения на конференции от Allen and Co. в Аризоне, показав работу примерно 2000 различных агентов ИИ для прогнозирования цены на золото.
Isara основана двумя 23-летними исследователями в области искусственного интеллекта Эдди Чжаном и Генри Гаштовтом. Для разработки они привлекли исследователей из компаний Google, OpenAI и Meta
