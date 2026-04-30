Пользователи Max создали более 7 млн публичных и приватных каналов
В национальном мессенджере Max зарегистрировано уже около 300 000 публичных и более 6,7 млн приватных каналов, сообщил представитель компании.
В период двух последних недель апреля пользователи создавали свыше 100 000 приватных каналов в сутки. Функция регистрации публичных каналов появилась в мессенджере в июле 2025 г. Для этого пользователям необходимо зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора (РКН). Частные каналы стали доступны россиянам с февраля 2026 г., напомнили в Max.
В сумме на каналы, зарегистрированные в нацмессенджере, подписаны более 300 млн человек. Больше всего аудитории собирают новостные каналы, а также блоги на тему «Образование» и «Кулинария и еда».
28 апреля пользователи Max получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах. Новая функция станет доступна после обновления приложения. Чтобы создать опрос, необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос». Затем нужно вести вопрос и варианты ответов и нажать кнопку «Создать».