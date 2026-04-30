Пользователи Max создали более 7 млн публичных и приватных каналов

В период двух последних недель апреля пользователи создавали свыше 100 000 приватных каналов в сутки. Функция регистрации публичных каналов появилась в мессенджере в июле 2025 г. Для этого пользователям необходимо зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора (РКН). Частные каналы стали доступны россиянам с февраля 2026 г., напомнили в Max.