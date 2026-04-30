Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,939+0,25%CHMK3 945+1,02%MRKS0,472-1,05%IMOEX2 668,67+1,09%RTSI1 122,71+1,09%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,63+0,21%
Технологии

Пользователи Max создали более 7 млн публичных и приватных каналов

В национальном мессенджере Max зарегистрировано уже около 300 000 публичных и более 6,7 млн приватных каналов, сообщил представитель компании.

В период двух последних недель апреля пользователи создавали свыше 100 000 приватных каналов в сутки. Функция регистрации публичных каналов появилась в мессенджере в июле 2025 г. Для этого пользователям необходимо зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора (РКН). Частные каналы стали доступны россиянам с февраля 2026 г., напомнили в Max.

В сумме на каналы, зарегистрированные в нацмессенджере, подписаны более 300 млн человек. Больше всего аудитории собирают новостные каналы, а также блоги на тему «Образование» и «Кулинария и еда».

28 апреля пользователи Max получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах. Новая функция станет доступна после обновления приложения. Чтобы создать опрос, необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос». Затем нужно вести вопрос и варианты ответов и нажать кнопку «Создать».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её