Max начал тестировать опросы в групповых чатах
Пользователи национального мессенджера Max получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах. Новая функция станет доступна после обновления приложения, сообщили в компании.
Опросы можно запускать в чатах до 15 участников. В ближайшие дни эта опция станет доступной во всех чатах.
Чтобы создать опрос, необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос». Затем нужно вести вопрос и варианты ответов и нажать кнопку «Создать».
Участники смогут голосовать, просматривать результаты и при необходимости менять свой вариант ответа. Завершить голосование может только создатель опроса.
Ранее в национальном мессенджере стала доступна расшифровка голосовых сообщений.
24 апреля пользователи Max получили возможность заселяться в отели без бумажных анкет. Для регистрации нужно показать цифровой ID в приложении.