POSI1 011-1,94%CNY Бирж.10,952+0,11%IMOEX2 712,32-0,74%RTSI1 142,18-0,74%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,82-0,08%
Max начал тестировать опросы в групповых чатах

Пользователи национального мессенджера Max получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах. Новая функция станет доступна после обновления приложения, сообщили в компании.

Опросы можно запускать в чатах до 15 участников. В ближайшие дни эта опция станет доступной во всех чатах.

Чтобы создать опрос, необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос». Затем нужно вести вопрос и варианты ответов и нажать кнопку «Создать».

Участники смогут голосовать, просматривать результаты и при необходимости менять свой вариант ответа. Завершить голосование может только создатель опроса.

Ранее в национальном мессенджере стала доступна расшифровка голосовых сообщений.

24 апреля пользователи Max получили возможность заселяться в отели без бумажных анкет. Для регистрации нужно показать цифровой ID в приложении.

