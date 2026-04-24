В Max стала доступна регистрация в отелях с помощью цифрового ID
Пользователи Max получили возможность заселяться в отели без бумажных анкет. Для регистрации достаточно показать цифровой ID в приложении. Об этом сообщили в компании.
На стойке ресепшена гость может открыть раздел с цифровым ID и предъявить штрихкод для сканирования сотруднику гостиницы. Опция доступна совершеннолетним россиянам.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно зайти в профиль, выбрать раздел «цифровой ID», открыть вкладку «паспорт» и показать штрихкод для считывания данных.
Сервис уже действовал в пилотном режиме в ряде гостиниц, включая Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside, а также в отелях сети Cosmos.
До этого сообщалось, что на начало апреля в Max зарегистрировались 110 млн пользователей, ежедневная аудитория превышает 80 млн человек. За I квартал 2026 г. пользователи отправили более 90 млрд сообщений – в 10 раз больше, чем за три квартала 2025 г. За тот же период было совершено более 3 млрд звонков против 2,2 млрд ранее. Всего с момента запуска приложения отправлено уже свыше 100 млрд сообщений и совершено 5,2 млрд звонков.
21 апреля появились данные, что мессенджер Max был переименован в «Макс» в магазинах приложений RuStore и Google Play, новое название также появилось на официальном сайте платформы.