В Max стала доступна регистрация в отелях с помощью цифрового ID

До этого сообщалось, что на начало апреля в Max зарегистрировались 110 млн пользователей, ежедневная аудитория превышает 80 млн человек. За I квартал 2026 г. пользователи отправили более 90 млрд сообщений – в 10 раз больше, чем за три квартала 2025 г. За тот же период было совершено более 3 млрд звонков против 2,2 млрд ранее. Всего с момента запуска приложения отправлено уже свыше 100 млрд сообщений и совершено 5,2 млрд звонков.