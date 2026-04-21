Мессенджер Max переименовали в «Макс» в магазинах приложений
Национальный мессенджер Max был переименован в «Макс» в магазинах приложений RuStore и Google Play. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
Новое наименование также указано на официальном сайте платформы.
8 апреля руководитель МАХ Фарит Хуснояров отмечал в интервью RT, что в официальных коммуникациях и в брендинге компания стала употреблять оба варианта наименования: МАКС наравне с МАХ. По его словам, они равнозначны. Хуснояров обратил внимание, что другие мессенджеры, опыт которых изучался при разработке платформы, придерживаются подобной концепции. Например, китайский WeChat, японский Line и корейский KakaoTalk используют и международное написание, и коммуникации на национальном языке.
16 апреля представитель Мах сообщил «Ведомостям», что в мессенджере зарегистрировались уже 7 млн иностранных пользователей. Активнее всего регистрируются жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. С начала года из-за рубежа было отправлено более 1 млрд сообщений и совершено 220 млн звонков.