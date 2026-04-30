Ракета-носитель «Союз-5» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-5» стартовала с космодрома БайконурИспытательный пуск прошел штатно
Ракета-носитель нового поколения «Союз-5» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.
Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, отметили в госкорпорации. Габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в район Тихого океана, заранее закрытый для судоходства и авиации.
Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. «Союз-5» имеет сниженную удельную стоимость выведения полезной нагрузки, позволяет вдвое увеличить массу выводимой полезной нагрузки (до 17 т) и обладает высокой точностью ее выведения, отметили в «Роскосмосе». Кроме того, «Союз-5» использует экологические чистые компоненты топлива.
В июле 2023 г. замдиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин говорил, что пуск «Союза-5» планируется в конце 2025 г. с космодрома Байконур. В сентябре 2024 г. первый заместитель директора – генеральный конструктор РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов уточнил, что ракета будет готова к пуску в 2026 г.
22 марта с 31-й площадки Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33». Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.