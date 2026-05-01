С домена мессенджера Max сняли отметку «шпионское ПО»
С домена мессенджера Max снята отметка «шпионское ПО», следует из данных сервиса Cloudflare Radar.
Пресс-служба мессенджера заявила ТАСС, что присвоение такой категории произошло из-за ошибки. «Классификация как "шпионского ПО" была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru», – сообщили в компании.
Там подчеркнули, что речь шла о техническом недоразумении, связанном с анализом сетевых данных, а не о реальной угрозе безопасности пользователей.
30 апреля хостинг-провайдер Cloudflare обнаружил якобы уязвимости в ПО мессенджера.