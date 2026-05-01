Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SOFL66,92-0,15%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,43+0,23%
Технологии

С домена мессенджера Max сняли отметку «шпионское ПО»

Ведомости

С домена мессенджера Max снята отметка «шпионское ПО», следует из данных сервиса Cloudflare Radar.

Пресс-служба мессенджера заявила ТАСС, что присвоение такой категории произошло из-за ошибки. «Классификация как "шпионского ПО" была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru», – сообщили в компании.

Там подчеркнули, что речь шла о техническом недоразумении, связанном с анализом сетевых данных, а не о реальной угрозе безопасности пользователей.

30 апреля хостинг-провайдер Cloudflare обнаружил якобы уязвимости в ПО мессенджера.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её