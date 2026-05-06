ALRS28,23+0,18%CNY Бирж.10,971-0,74%IMOEX2 613,45-1,17%RTSI1 092,7-1,17%RGBI119,5-0,03%RGBITR780,82-0,01%
Ежедневная аудитория Max превысила 85 млн пользователей

Приложение национального мессенджера Max с начала его работы установили более 120 млн человек. Ежедневная аудитория платформы превышает 85 млн пользователей, говорится в сообщении компании.

Через Max было отправлено более 150 млрд сообщений и совершено свыше 6 млрд звонков. Создано более 7 млн приватных и публичных каналов с совокупной аудиторией 300 млн человек.

Более 8 млн пользователей мессенджера – иностранцы. Каждый день они совершают 1,7 млн звонков и отправляют более 23 млн сообщений.

Зарегистрироваться в Max могут граждане 40 государств. Звонки и сообщения в Max доступны пользователям из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

5 мая «Ведомости» со ссылкой на представителя мессенджера писали, что на конец апреля в Max было создано более 150 000 чат-ботов. Соответствующая опция стала доступна у этой площадки в октябре 2025 г.

