Ежедневная аудитория Max превысила 85 млн пользователей
Приложение национального мессенджера Max с начала его работы установили более 120 млн человек. Ежедневная аудитория платформы превышает 85 млн пользователей, говорится в сообщении компании.
Через Max было отправлено более 150 млрд сообщений и совершено свыше 6 млрд звонков. Создано более 7 млн приватных и публичных каналов с совокупной аудиторией 300 млн человек.
Более 8 млн пользователей мессенджера – иностранцы. Каждый день они совершают 1,7 млн звонков и отправляют более 23 млн сообщений.
Зарегистрироваться в Max могут граждане 40 государств. Звонки и сообщения в Max доступны пользователям из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
5 мая «Ведомости» со ссылкой на представителя мессенджера писали, что на конец апреля в Max было создано более 150 000 чат-ботов. Соответствующая опция стала доступна у этой площадки в октябре 2025 г.