РУДН учредил номинацию «Лучший международный потенциал» премии «Гравитация»

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы учредил специальную номинацию «Лучший международный потенциал» в рамках премии в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». Об этом сообщили в вузе.

Номинация предназначена для проектов, которые способны масштабироваться за пределами России и адаптироваться к различным культурным и языковым средам. Прием заявок завершился 20 апреля. Сейчас проекты проходят независимую экспертизу.

Критерии номинации утвердил экспертный совет РУДН. Среди них – глобальная применимость решений с учетом культурных, языковых и инфраструктурных особенностей, универсальность и адаптивность для локальных рынков, инновационность и соответствие мировым трендам, а также международная значимость и подтвержденные результаты внедрения.

Ректор РУДН Олег Ястребов заявил, что университет впервые выступает соорганизатором премии и стремится поддержать проекты, способные работать в многоязычной и мультикультурной среде.

Премия «Гравитация» проводится четвертый год подряд. Ее организаторами выступают Президентская академия, Томский государственный университет и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных».

Прием заявок стартовал 17 февраля. Изначально он должен был завершиться 30 марта, однако позднее сроки продлили до 20 апреля. Церемония награждения состоится 29 мая 2026 г. в РУДН.

