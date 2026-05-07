РУДН учредил номинацию «Лучший международный потенциал» премии «Гравитация»
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы учредил специальную номинацию «Лучший международный потенциал» в рамках премии в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». Об этом сообщили в вузе.
Номинация предназначена для проектов, которые способны масштабироваться за пределами России и адаптироваться к различным культурным и языковым средам. Прием заявок завершился 20 апреля. Сейчас проекты проходят независимую экспертизу.
Критерии номинации утвердил экспертный совет РУДН. Среди них – глобальная применимость решений с учетом культурных, языковых и инфраструктурных особенностей, универсальность и адаптивность для локальных рынков, инновационность и соответствие мировым трендам, а также международная значимость и подтвержденные результаты внедрения.
Ректор РУДН Олег Ястребов заявил, что университет впервые выступает соорганизатором премии и стремится поддержать проекты, способные работать в многоязычной и мультикультурной среде.
Премия «Гравитация» проводится четвертый год подряд. Ее организаторами выступают Президентская академия, Томский государственный университет и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных».