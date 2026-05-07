Bloomberg: Apple дорабатывает наушники с ИИ
Компания Apple Inc. достигла завершающей стадии разработки новых наушников AirPods со встроенными камерами для искусственного интеллекта (ИИ), сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
У прототипов будущих наушников практически окончательные дизайн и функции. За исключением более длинных ножек для камер они не отличаются от AirPods Pro 3.
Камеры выполняют функцию глаз для цифрового помощника Siri. Они не предназначены для фото- или видеосъемки и захватывают визуальную информацию в низком разрешении. Идея заключается в том, чтобы пользователь смог задавать вопрос ИИ о предмете, на который смотрит.
По словам источников, аппаратная часть готова, но у разработчиков есть опасения по поводу элементов ИИ, которые могут задержать запуск. Apple планировала выпустить наушники в первой половине этого года, но запуск перенесли из-за задержек с обновленной версией голосового ассистента Siri, которую выпустят в сентябре 2026 г.
17 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, сообщало, что Apple ускоряет разработку трех новых носимых устройств с поддержкой ИИ. Все устройства будут тесно интегрированы с iPhone и построены вокруг новой Siri. Речь идет о более глубокой интеграции ИИ в аппаратное обеспечение – стратегическом направлении, в котором также активно работают OpenAI и Meta
Помимо наушников Apple разрабатывает премиальные умные очки N50 с камерой высокого разрешения и сенсором компьютерного зрения для анализа окружающей среды, а также работает над компактным устройством в виде подвески, которое будет служить постоянной камерой и микрофоном для iPhone.