Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UTAR10,82-1,46%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,65+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Bloomberg: Apple дорабатывает наушники с ИИ

Ведомости

Компания Apple Inc. достигла завершающей стадии разработки новых наушников AirPods со встроенными камерами для искусственного интеллекта (ИИ), сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

У прототипов будущих наушников практически окончательные дизайн и функции. За исключением более длинных ножек для камер они не отличаются от AirPods Pro 3.

Камеры выполняют функцию глаз для цифрового помощника Siri. Они не предназначены для фото- или видеосъемки и захватывают визуальную информацию в низком разрешении. Идея заключается в том, чтобы пользователь смог задавать вопрос ИИ о предмете, на который смотрит.

По словам источников, аппаратная часть готова, но у разработчиков есть опасения по поводу элементов ИИ, которые могут задержать запуск. Apple планировала выпустить наушники в первой половине этого года, но запуск перенесли из-за задержек с обновленной версией голосового ассистента Siri, которую выпустят в сентябре 2026 г.

17 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, сообщало, что Apple ускоряет разработку трех новых носимых устройств с поддержкой ИИ. Все устройства будут тесно интегрированы с iPhone и построены вокруг новой Siri. Речь идет о более глубокой интеграции ИИ в аппаратное обеспечение – стратегическом направлении, в котором также активно работают OpenAI и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Помимо наушников Apple разрабатывает премиальные умные очки N50 с камерой высокого разрешения и сенсором компьютерного зрения для анализа окружающей среды, а также работает над компактным устройством в виде подвески, которое будет служить постоянной камерой и микрофоном для iPhone.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь