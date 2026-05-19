Apple готовит новые ИИ-функции для iOS 27 и iPadOS 27
Корпорация Apple Inc. разрабатывает новые функции искусственного интеллекта (ИИ) для будущих версий операционных систем iPhone и iPad. Речь идет о возможностях для работы с текстом, создании ярлыков с помощью голосовых команд и персонализации интерфейса. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным собеседников агентства, новые инструменты планируется внедрить в операционные системы iOS 27 и iPadOS 27. В числе ожидаемых функций – ИИ-сервисы для проверки грамматики и помощи при написании текстов, а также механизм создания системных ярлыков на основе голосовых или текстовых команд на естественном языке. Кроме того, компания работает над возможностью генерации пользовательских обоев с использованием технологий искусственного интеллекта.
Источники Reuters уточнили, что детали проектов пока официально не объявлены.
7 мая Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Apple достигла завершающей стадии разработки новых наушников AirPods со встроенными камерами для ИИ. За исключением более длинных ножек для камер они не отличаются от AirPods Pro 3.
17 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, сообщало, что Apple ускоряет разработку трех новых носимых устройств с поддержкой ИИ. Все устройства будут тесно интегрированы с iPhone и построены вокруг новой Siri.