Apple готовит новые ИИ-функции для iOS 27 и iPadOS 27

По данным собеседников агентства, новые инструменты планируется внедрить в операционные системы iOS 27 и iPadOS 27. В числе ожидаемых функций – ИИ-сервисы для проверки грамматики и помощи при написании текстов, а также механизм создания системных ярлыков на основе голосовых или текстовых команд на естественном языке. Кроме того, компания работает над возможностью генерации пользовательских обоев с использованием технологий искусственного интеллекта.