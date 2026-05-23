Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO249,5+0,38%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,29-0,03%RGBITR784,02+0,06%
Главная / Технологии /

Дуров вновь раскритиковал WhatsApp после иска Техаса к мессенджеру

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров вновь выступил с критикой WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Он заявил в своем Telegram-канале, что шифрование в мессенджере является «огромным мошенничеством».

21 мая штат Техас подал иск против WhatsApp, обвинив компанию в том, что она вводила пользователей в заблуждение относительно конфиденциальности переписки. Дуров заявил, что теперь стало понятно, что имел в виду один из основателей WhatsApp (речь о главе Meta Марке Цукерберге. – «Ведомости»), когда говорил, что «продал конфиденциальность своих пользователей».

В завершение бизнесмен призвал пользователей «беречь себя» и пользоваться Telegram.

В апреле Дуров заявил, что шифрование в WhatsApp претендует на звание крупнейшего мошенничества в истории. «Несмотря на заявления компании, она читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам», – утверждал он. В феврале основатель Telegram подверг критике мессенджер WhatsApp, опубликовав в соцсети X скриншот переписки, который, по его словам, демонстрирует пренебрежительное отношение главы Meta Цукерберга к пользователям.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её