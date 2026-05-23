Дуров вновь раскритиковал WhatsApp после иска Техаса к мессенджеру
Основатель Telegram Павел Дуров вновь выступил с критикой WhatsApp
21 мая штат Техас подал иск против WhatsApp, обвинив компанию в том, что она вводила пользователей в заблуждение относительно конфиденциальности переписки. Дуров заявил, что теперь стало понятно, что имел в виду один из основателей WhatsApp (речь о главе Meta Марке Цукерберге. – «Ведомости»), когда говорил, что «продал конфиденциальность своих пользователей».
В завершение бизнесмен призвал пользователей «беречь себя» и пользоваться Telegram.
В апреле Дуров заявил, что шифрование в WhatsApp претендует на звание крупнейшего мошенничества в истории. «Несмотря на заявления компании, она читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам», – утверждал он. В феврале основатель Telegram подверг критике мессенджер WhatsApp, опубликовав в соцсети X скриншот переписки, который, по его словам, демонстрирует пренебрежительное отношение главы Meta Цукерберга к пользователям.