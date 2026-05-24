Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений на работу Deepseek в России

В работе китайского AI-сервиса Deepseek днем 8 мая произошел масштабный сбой, затронувший пользователей по всему миру. Пользователи отмечали, что при попытке отправить запрос появляется сообщение «сервер занят» либо сервис вовсе не отвечает. Судя по поступавшим жалобам, большинство сбоев зафиксировали владельцы устройств на Android. Позднее на сайте Deepseek появилась информация, что в работе сервиса произошел крупный сбой.