Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
HYDR0,381-0,21%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,08+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений на работу Deepseek в России

Ведомости

Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения на работу нейросети Deepseek в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ряда Telegram-каналов, в России возникли проблемы с доступом к Deepseek – сервис перестал открываться без VPN, а сообщения в чатах больше не отправляются.

По данным Detector404, за последние сутки зафиксировано 23 000 жалоб.

В работе китайского AI-сервиса Deepseek днем 8 мая произошел масштабный сбой, затронувший пользователей по всему миру. Пользователи отмечали, что при попытке отправить запрос появляется сообщение «сервер занят» либо сервис вовсе не отвечает. Судя по поступавшим жалобам, большинство сбоев зафиксировали владельцы устройств на Android. Позднее на сайте Deepseek появилась информация, что в работе сервиса произошел крупный сбой.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте