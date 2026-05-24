Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений на работу Deepseek в России
Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения на работу нейросети Deepseek в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ряда Telegram-каналов, в России возникли проблемы с доступом к Deepseek – сервис перестал открываться без VPN, а сообщения в чатах больше не отправляются.
По данным Detector404, за последние сутки зафиксировано 23 000 жалоб.
В работе китайского AI-сервиса Deepseek днем 8 мая произошел масштабный сбой, затронувший пользователей по всему миру. Пользователи отмечали, что при попытке отправить запрос появляется сообщение «сервер занят» либо сервис вовсе не отвечает. Судя по поступавшим жалобам, большинство сбоев зафиксировали владельцы устройств на Android. Позднее на сайте Deepseek появилась информация, что в работе сервиса произошел крупный сбой.