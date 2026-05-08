CNY Бирж.10,912-0,35%CHKZ16 500+0,92%OKEY44,7+0,02%IMOEX2 602,4-0,49%RTSI1 103,44-0,06%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,97-0,08%
Главная / Технологии /

В работе DeepSeek наблюдается глобальный сбой

В работе китайского AI-сервиса DeepSeek днем 8 мая произошел масштабный сбой, затронувший пользователей по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.ru.

Сообщения о неполадках начали массово поступать после 12:00 мск. Пользователи жаловались на невозможность воспользоваться сервисом искусственного интеллекта. Пик числа жалоб от российских пользователей пришелся на 12:55 мск. В этот момент о проблемах сообщили более 1000 человек.

Пользователи отмечали, что при попытке отправить запрос появляется сообщение «Сервер занят», либо сервис вовсе не отвечает. Судя по поступавшим жалобам, большинство сбоев зафиксировали владельцы устройств на Android.

Позднее на сайте DeepSeek появилась информация, что в работе сервиса произошел крупный сбой, однако проблема уже устранена.

20 апреля масштабные неполадки также фиксировались в работе чат-бота ChatGPT. Пользователи тогда сообщали о проблемах со входом в аккаунты, сбоях сайта и медленной обработке запросов. Наибольшее число жалоб тогда поступало из Нидерландов, США и Германии. О проблемах также сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

