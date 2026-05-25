Сбербанк обновил сервис по определению мошеннических звонков
Новая версия сервиса стала доступна пользователям приложения «Сбербанк онлайн» для устройств на Android начиная с версии 17.5. Одним из ключевых нововведений стала история звонков, которая теперь отображается на главной странице «Определителя номера». Пользователи могут просматривать входящие вызовы и самостоятельно отправлять подозрительные или нежелательные номера в черный список.
В банке пояснили, что, если номер действительно принадлежит мошенникам, он будет автоматически заблокирован либо помечен специальным предупреждением при входящих звонках другим клиентам.
В пресс-службе подчеркнули, что перед присвоением номеру статуса мошеннического проводится многоуровневая проверка. Для снижения риска ошибок используются различные методы анализа, включая технологии искусственного интеллекта. По оценке банка, такой механизм позволяет одному пользователю помочь защитить большое количество других клиентов от телефонного мошенничества.
20 мая глава «Сбера» Герман Греф заявил, что банк рассчитывает в будущем использовать китайские чипы для работы своей ИИ-модели GigaChat. По словам Грефа, сейчас китайские процессоры в работе пока не применяются.