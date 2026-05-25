«Элемент» предложил создать ИИ-платформу для управления микроэлектроникой

Развитие технологий искусственного интеллекта в российской микроэлектронике ведется уже сейчас по нескольким направлениям. В отрасли реализуются отдельные проекты, связанные с использованием ИИ в системах автоматизированного проектирования и вспомогательных инструментах для разработчиков. Наиболее широкое практическое применение на данный момент получили решения в области компьютерного зрения. Такие технологии используются для автоматизированной отбраковки продукции, инспекции изделий, контроля технологических операций и выявления дефектов на различных этапах производства.