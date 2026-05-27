Минцифры расширило перечень передаваемых данных операторами связи

Представитель Роскомнадзора 26 мая сообщил «Ведомостям», что ведомство не ведет сбор IP-адресов пользователей операторов связи и не получает данные, позволяющие идентифицировать конкретных граждан. В РКН пояснили, что, согласно приказу ведомства №51 от 28 февраля 2025 г., операторы связи передают информацию об IP-адресах, которые назначаются, оборудованию, используемому на их сетях. При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, сведения о принадлежности конкретного IP-адреса определенному пользователю в ведомство не поступают.