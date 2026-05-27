Главная / Технологии /

Минцифры расширило перечень передаваемых данных операторами связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ расширило список данных, которые операторы связи обязаны собирать и передавать силовым структурам для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно материалу, в обновленный перечень включены паспортные и адресные данные абонентов, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геолокация, а также сведения об организациях.

Также уточняется, что системы оперативно-розыскных мероприятий смогут обмениваться данными с использованием современных протоколов, включая GraphQL, WebSocket и HTTP-интерфейсы.

Как в Минцифры пояснили «Коммерсанту», изменения направлены на регламентацию проведения оперативно-розыскных мероприятий и уточнение требований к оборудованию на сетях связи. Там отметили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности.

В «Ростелекоме» сообщили, что их оборудование соответствует действующим требованиям, однако в дальнейшем возможна его модернизация после уточнения технических параметров.

Представитель Роскомнадзора 26 мая сообщил «Ведомостям», что ведомство не ведет сбор IP-адресов пользователей операторов связи и не получает данные, позволяющие идентифицировать конкретных граждан. В РКН пояснили, что, согласно приказу ведомства №51 от 28 февраля 2025 г., операторы связи передают информацию об IP-адресах, которые назначаются, оборудованию, используемому на их сетях. При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, сведения о принадлежности конкретного IP-адреса определенному пользователю в ведомство не поступают.

