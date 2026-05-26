Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе IP-адресов пользователей
Роскомнадзор заявил, что не ведет сбор IP-адресов пользователей операторов связи и не получает данные, позволяющие идентифицировать конкретных граждан. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель РКН.
В РКН пояснили, что, согласно приказу ведомства № 51 от 28 февраля 2025 г., операторы связи передают информацию об IP-адресах, которые назначаются, оборудованию, используемому на их сетях.
При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, сведения о принадлежности конкретного IP-адреса определенному пользователю в ведомство не поступают.
Ведомство также призвало средства массовой информации тщательно проверять публикуемые сведения, в том числе заявления и комментарии экспертов, прежде чем распространять их.
26 мая «Известия» писали, что, по данным на 21 мая, ведомство привлекло к ответственности 85 телеком-компаний, не передававших властям сведения об IP-адресах абонентов. Компании должны предоставить информацию об IP-адресах после получения соответствующего уведомления, пояснили в РКН.
В марте 2026 г. такие извещения направили 1359 операторам связи. Операторов информируют в рамках полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи». Документ обязывает компании представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, включая DDoS-атаки.
7 мая РКН сообщал, что в апреле специалисты ведомства отразили 1246 DDoS-атак на системы защищаемых субъектов госуправления и операторов связи. Наибольшая мощность DDoS-атаки за месяц составила 1,03 Тбит/сек, скорость – 88,55 млн пакетов в сек.