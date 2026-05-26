Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TRNFP1 410,6+1,05%CNY Бирж.10,547-0,57%IMOEX2 580,47-0,68%RTSI1 136,2-0,68%RGBI118,88-0,19%RGBITR781,58-0,16%
Главная / Технологии /

Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе IP-адресов пользователей

Ведомости

Роскомнадзор заявил, что не ведет сбор IP-адресов пользователей операторов связи и не получает данные, позволяющие идентифицировать конкретных граждан. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель РКН.

В РКН пояснили, что, согласно приказу ведомства № 51 от 28 февраля 2025 г., операторы связи передают информацию об IP-адресах, которые назначаются, оборудованию, используемому на их сетях.

При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, сведения о принадлежности конкретного IP-адреса определенному пользователю в ведомство не поступают.

Ведомство также призвало средства массовой информации тщательно проверять публикуемые сведения, в том числе заявления и комментарии экспертов, прежде чем распространять их.

26 мая «Известия» писали, что, по данным на 21 мая, ведомство привлекло к ответственности 85 телеком-компаний, не передававших властям сведения об IP-адресах абонентов. Компании должны предоставить информацию об IP-адресах после получения соответствующего уведомления, пояснили в РКН.

В марте 2026 г. такие извещения направили 1359 операторам связи. Операторов информируют в рамках полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи». Документ обязывает компании представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, включая DDoS-атаки.

7 мая РКН сообщал, что в апреле специалисты ведомства отразили 1246 DDoS-атак на системы защищаемых субъектов госуправления и операторов связи. Наибольшая мощность DDoS-атаки за месяц составила 1,03 Тбит/сек, скорость – 88,55 млн пакетов в сек.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её