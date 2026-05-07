РКН отразил более 1200 атак на системы госуправления и операторов
За апрель специалисты Роскомнадзора отразили 1246 DDoS-атак на системы защищаемых субъектов госуправления и операторов связи, сообщило ведомство в Мах.
Максимальная мощность DDoS-атаки за месяц составила 1,03 Тбит/с, скорость – 88,55 млн пакетов в секунду. Самая долгая атака составила 5 дней 4 часа 54 минуты, отметили в РКН. Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, которые зарегистрированы в США, Бразилии, Нидерландах, Германии, Франции. Атаковали в основном телекоммуникационную отрасль, при этом большая часть зафиксирована в Центральном федеральном округе.
Кроме того, надзорное ведомство заблокировало 7846 фишинговых ресурсов и 677 сайтов с вредоносным программным обеспечением. Также выявили и устранили 1356 нарушений маршрутизации трафика со стороны 317 организаций.
За весь 2025 г. российские компании подверглись 140 628 DDoS-атакам, что на четверть превышает показатель 2024 г. При этом в среднем ежемесячно фиксировалось более 11 000 атак. Вместе с тем максимальное количество атак на одного клиента за прошлый год составило 7172 атаки, что на 73% больше по отношению к 2024 г., а наибольшая по мощности атака достигла 569 Gbps, что на 38% больше, чем годом ранее.