РКН привлек к ответственности 85 операторов за непередачу данных об IP-адресах
По данным на 21 мая Роскомнадзор привлек к ответственности 85 телеком-компаний, не передававших властям сведения об IP-адресах абонентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.
Компании должны предоставить информацию об IP-адресах после получения соответствующего уведомления, пояснили в РКН. В марте 2026 г. такие извещения направили 1359 операторам связи. Операторов информируют в рамках полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи». Документ обязывает компании представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, включая DDoS-атаки.
По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в ситуации, когда на российские компании и госорганизации регулярно совершаются кибератаки, контроль за IP-адресами необходим. Когда специалисты знают об их изменении, они могут выявить и локализовать источник вредоносного трафика. Кроме того, сведения важны для противодействию спаму.
7 мая РКН сообщал, что в апреле специалисты ведомства отразили 1246 DDoS-атак на системы защищаемых субъектов госуправления и операторов связи. Наибольшая мощность DDoS-атаки за месяц составила 1,03 Тбит/с, скорость – 88,55 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная атака составила 5 дней 4 часа 54 минуты. Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, которые зарегистрированы в США, Бразилии, Нидерландах, Германии, Франции. Атаковали в основном телекоммуникационную отрасль, при этом большая часть зафиксирована в Центральном федеральном округе.