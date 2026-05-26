Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VSMO24 800+0,08%CNY Бирж.00%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119,07-0,03%RGBITR782,810%
Главная / Общество /

РКН привлек к ответственности 85 операторов за непередачу данных об IP-адресах

Ведомости

По данным на 21 мая Роскомнадзор привлек к ответственности 85 телеком-компаний, не передававших властям сведения об IP-адресах абонентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Компании должны предоставить информацию об IP-адресах после получения соответствующего уведомления, пояснили в РКН. В марте 2026 г. такие извещения направили 1359 операторам связи. Операторов информируют в рамках полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи». Документ обязывает компании представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, включая DDoS-атаки.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в ситуации, когда на российские компании и госорганизации регулярно совершаются кибератаки, контроль за IP-адресами необходим. Когда специалисты знают об их изменении, они могут выявить и локализовать источник вредоносного трафика. Кроме того, сведения важны для противодействию спаму.

РКН отразил более 1200 атак на системы госуправления и операторов

Технологии

7 мая РКН сообщал, что в апреле специалисты ведомства отразили 1246 DDoS-атак на системы защищаемых субъектов госуправления и операторов связи. Наибольшая мощность DDoS-атаки за месяц составила 1,03 Тбит/с, скорость – 88,55 млн пакетов в секунду. Самая продолжительная атака составила 5 дней 4 часа 54 минуты. Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, которые зарегистрированы в США, Бразилии, Нидерландах, Германии, Франции. Атаковали в основном телекоммуникационную отрасль, при этом большая часть зафиксирована в Центральном федеральном округе.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь