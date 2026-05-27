Компания Цукерберга представила ИИ-модель для исследования белков
Компания Biohub, финансируемая предпринимателем Марком Цукербергом и его женой Присциллой Чан, представила новую ИИ-модель для исследования белков, которую в компании называют «мировой моделью белковой биологии». Об этом сообщил Axios.
По данным Biohub, технология способна сократить исследования белков с нескольких лет до часов или дней, что может ускорить разработку лекарств и методов лечения заболеваний. В релиз вошли модель прогнозирования структуры белков, языковая модель белков, а также ESM Atlas – карта из 6,8 млрд белков и 1,1 млрд предсказанных структур.
Глава научного направления Biohub Алекс Райвс заявил, что система научилась настолько точно моделировать биологические процессы, что ученые могут проектировать белковые интерфейсы на компьютере, а затем подтверждать их работоспособность в лаборатории.
Как отмечает Axios, разработка стала частью растущей гонки ИИ-компаний в сфере биотехнологий. Ранее OpenAI и Anthropic также представили собственные проекты для ускорения биологических исследований, а подразделение Google Isomorphic Labs привлекло более $2 млрд на разработку лекарств с помощью искусственного интеллекта.
Вместе с тем в Biohub подчеркнули, что технология пока далека от создания препаратов, способных пройти клинические испытания, и потребует дополнительных проверок безопасности.