Компания Цукерберга представила ИИ-модель для исследования белков

По данным Biohub, технология способна сократить исследования белков с нескольких лет до часов или дней, что может ускорить разработку лекарств и методов лечения заболеваний. В релиз вошли модель прогнозирования структуры белков, языковая модель белков, а также ESM Atlas – карта из 6,8 млрд белков и 1,1 млрд предсказанных структур.